СМИ: Очередной самолет Дамаска приблизился к позициям «Сил демократической Сирии»
22 июня 2017 - 10:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Еще один сирийский истребитель Су-22 приблизился к позициям «Сил демократической Сирии» (СДС), поддерживаемых США, пишет «Коммерсант» о ссылкой на CNN .
18 июня истребитель США F-18А сбил самолет Су-22 ВВС Сирии.
По данным военных, 20 июня авиация коалиции посчитала, что сирийский истребитель заходит на бомбардировку позиций СДС в районе города Табка на севере Сирии. Боевой самолет коалиции выполнил предупредительный маневр, после чего Су-22 изменил курс и улетел.
Ранее сообщалось, что представители возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) утверждают, что 18 июня сирийский Су-22 был сбит из-за того, что якобы сбросил бомбы вблизи позиций СДС. Дамаск назвал случившееся «вопиющим нарушением суверенитета страны». В свою очередь, Минобороны России заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе сирийской кампании.
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