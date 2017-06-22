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Танкян выставил на аукцион гитару из личной коллекции

Танкян выставил на аукцион гитару из личной коллекции
22 июня 2017 - 10:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный американский рок-исполнитель армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян выставил на аукцион гитару из личной коллекции с собственным автографом.

«Это ваш шанс поучаствовать в торгах», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив ссылку на ebay.com, где и проводится аукцион.

Как сообщил Танкян, вырученные от продажи средства будут пожертвованы американскому фонду Guitar Foundation of America (GFA).

Начальная ставка составляет $500.

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Запись в Facebook Сержа Танкяна
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