Танкян выставил на аукцион гитару из личной коллекции
22 июня 2017 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный американский рок-исполнитель армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян выставил на аукцион гитару из личной коллекции с собственным автографом.
«Это ваш шанс поучаствовать в торгах», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив ссылку на ebay.com, где и проводится аукцион.
Как сообщил Танкян, вырученные от продажи средства будут пожертвованы американскому фонду Guitar Foundation of America (GFA).
Начальная ставка составляет $500.
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