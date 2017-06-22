Саргсян в Брюсселе примет участие в саммите Европейской народной партии
22 июня 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отправился в Бельгию. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.
Саргсян 22 июня в Брюсселе прмет участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП) в расширенном составе, на который приглашены главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран Европейского союза и Восточного партнерства.
Европейская народная партия была основана в 1976 году правоцентристской общеевропейской политической силой, объединившей свыше 70 партий из 40 стран. Возглавляемая Саргсяном правящая Республиканская партия присоединилась к ЕНП в 2012 году.
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