Саргсян в Брюсселе примет участие в саммите Европейской народной партии

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отправился в Бельгию. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Саргсян 22 июня в Брюсселе прмет участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП) в расширенном составе, на который приглашены главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран Европейского союза и Восточного партнерства.

Европейская народная партия была основана в 1976 году правоцентристской общеевропейской политической силой, объединившей свыше 70 партий из 40 стран. Возглавляемая Саргсяном правящая Республиканская партия присоединилась к ЕНП в 2012 году.