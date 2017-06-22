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Парламент Армении одобрил программу правительства

Парламент Армении одобрил программу правительства
22 июня 2017 - 13:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутаты Национального Собрания (парламента) Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.

Перед голосованием руководитель оппозиционной фракции «ЕЛК» (Выход) Никол Пашинян заявил, что они «однозначно и бесспорно» проголосуют против программы. Микаел Мелкумян в свою очередь указал, что программу не поддержит и оппозиционная фракция «Царукян», передает Panorama.am.

19 июня исполнительная власть одобрила программу действий правительства РА на 2017-2022 годы. 21 июня на заседании парламента К.Карапетян обстоятельно представил программу правительства, отметив, что документ отражает видение РПА и АРФД перспектив страны на предстоящие 5 лет. По словам премьера, в итоге работы правительства за последние девять месяцев стало очевидно, что конкретно следует изменить и каким образом. «Ключ к превращению нашей страны в более процветающую в наших руках», – подчеркнул глава правительства.

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