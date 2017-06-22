Израиль хочет выдворять грузинских нелегалов в ускоренном порядке

PanARMENIAN.Net - Израиль начал процесс, который позволит объявить Грузию страной, в которую можно выдворить без всяких ограничений прибывших оттуда нелегалов. Об этом заявил, выступая на заседании комиссии Кнессета по внутренним делам, министр внутренних дел Арье Дери.

Он заявил, что нелегалы, незаконно проникшие на территорию Израиля из африканских стран, являются только небольшой частью нелегалов в Израиле.

Министр внутренних дел сообщил, что сегодня в Израиле находятся 39 тысяч незаконно проникших нелегалов из Африки (без детей), 18 тысяч работников по уходу, которые не покинули Израиль, и 79 тысяч туристов — большинство из Грузии и Украины — которые остались в стране. Министр рассказал, что автобусы везут так называемых «туристов» подавать просьбу на получение убежища прямо из аэропорта, а после подачи такой просьбы невозможно выдворить туриста из страны до ее рассмотрения, что занимает массу времени из-за большого количества просьб.

«В 2016 году мы начали процесс, который позволит объявить Грузию страной, в которую можно выдворить без всяких ограничений прибывших оттуда нелегалов. Разрабатывается ускоренный процесс отказа на просьбу о предоставлении убежища в течение нескольких дней. В Грузии людей обманывают: посредники берут с них 5 тысяч долларов за обещание устроить на работу в Израиле, а по приезду их отправляют подавать просьбу о получении убежища. Мы начали разъяснительную работу в Грузии и ждем ответа от МИДа и министерства юстиции, чтобы проделать подобную операцию с Украиной», — рассказал на заседании Арье Дери, сообщает Грузия-online.

Министр также отметил, что с начала 20160 года в Израиль незаконно проникли 16 человек, в 2017 — ни одного. «За это время из страны выехали 5 тысяч нелегалов — мы проводим четкую политику: Израиль не может принять нелегалов, которые ищут работу, исключением являются беженцы войны в Дарфуре».