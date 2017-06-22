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ЮНИСЕФ: Террористы массово убивают детей в Мосуле

ЮНИСЕФ: Террористы массово убивают детей в Мосуле
22 июня 2017 - 12:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ) практикуют убийства детей из семей, которые намереваются покинуть иракский город Мосул. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Они использую детей как средство ведения войны, чтобы не дать людям покинуть город. Это еще раз свидетельствует о том, насколько неразборчива и катастрофична эта война», - заявил представитель ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хокинс.

Он сообщил, что организация располагает документальными доказательствами того, что террористы убивают детей, чтобы не дать людям покинуть Мосул, запугивая таким образом тех, кто вынашивает такие планы.

По данным ЮНИСЕФ, с момента захвата ИГ в 2014 году около трети иракской территории, в стране погибли 1 тыс 75 детей, более 1.1 тыс получили ранения.

Бои за освобождение Мосула от террористов начались в октябре 2016 года. В результате погибли тысячи мирных жителей, более 850 тыс человек бежали в другие районы страны.

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