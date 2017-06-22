Захарова: Тема карабахского урегулирования - в повестке МИД России

PanARMENIAN.Net - Тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий министерства иностранных дел России, но на встрече глав МИД РФ и Франции 18 июня в Москве не обсуждалась. Об этом заявила на брифинге 22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, как МИД РФ оценивает итоги визита сопредседателей в регион, она отметила, что заявление МГ ОБСЕ отражает также российскую позицию.

«В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ отражена, в том числе и российская позиция», – сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема карабахского урегулирования главами МИД России и Франции в Москве 18 июня, Захарова отметила, что подробно этот вопрос не обсуждался.

«Тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий министерства иностранных дел России», – подчеркнула Захарова.

20 июня сопредседатели Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик (Польша) распространили заявление по итогам визита в Ереван, Степанакерт и Баку. В заявлении, в частности, говорится, что 10 июня сопредседатели встретились в Ереване с президентом Армении Сержем Саркисяном и 19 июня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, они провели консультации с главами МИД и министрами обороны обеих стран. 12 июня сопредседатели посетили Нагорный Карабах, они посетили «прилегающие к Нагорному Карабаху Зангеланский, Кубатлинский, Лачинский и Кельбаджарский районы».