В выдуманных азербайджанцами «шахматах» нельзя победить черными: Они символизируют армян

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане в надежде победить армян хотя бы в виртуальном мире - изобрели новую игру.

Учитель физики из села Мустафаагалы Гариб Гусейнов создал новую игру на основе шахмат. Основная цель в том, чтобы освободить «захваченные земли».

На создание игры Гусейнов потратил 9 лет.

Игра рассчитана на двух игроков. Однако ее особенность заключается в том, что черными фигурами нельзя выиграть. Это сделано для того, чтобы в конце «захваченные земли» были освобождены, так как черные фигуры символизируют армян, пишет Oxu.az.