В выдуманных азербайджанцами «шахматах» нельзя победить черными: Они символизируют армян
22 июня 2017 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане в надежде победить армян хотя бы в виртуальном мире - изобрели новую игру.
Учитель физики из села Мустафаагалы Гариб Гусейнов создал новую игру на основе шахмат. Основная цель в том, чтобы освободить «захваченные земли».
На создание игры Гусейнов потратил 9 лет.
Игра рассчитана на двух игроков. Однако ее особенность заключается в том, что черными фигурами нельзя выиграть. Это сделано для того, чтобы в конце «захваченные земли» были освобождены, так как черные фигуры символизируют армян, пишет Oxu.az.
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