ООН: К 2100 году население Армении сократится до 1.8 млн человек

PanARMENIAN.Net - В 2050 году население Армении составит около 2.7 млн человек, что на 10% меньше нынешнего показателя. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном 21 июня.

Согласно отчету, подготовленному Департаментом по экономическим и социальным вопросам, население Армении в настоящее время составляет 2.930.000 человек.

Согласно прогнозам, к 2100 году население сократится до 1.849.000 человек.

Население Грузии также уменьшилится (с 3.5 млн до 2.9 млн) и России (с 144 млн до 124 млн) населения. Население Азербайджана уменьшится с 9.8 млн до 9.5 млн человек, Ирана - с 81.1 млн до 72.4 млн).

Население Турции, напротив, вырастет до 85.7 млн.