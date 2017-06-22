// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Зидан может не продлить контракт с «Реалом»

Зидан может не продлить контракт с «Реалом»
22 июня 2017 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил информацию, что продлит контракт со своим нынешним клубом.

Ранее испанские СМИ распространили сообщение, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес очень доволен французским специалистом и предложит ему пролонгацию соглашения.

«Продление контракта с «Реалом»? О чём вы говорите?» — сказал Зидан, передает Championat.com.

Зидан возглавил «Реал» по ходу сезона-2015/16, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Команда под его руководством дважды подряд выиграла Лигу чемпионов, Примеру, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Действующий контракт Зидана с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Ссылки по теме:
Championat.com: Зидан: продление контракта с «Реалом»? О чём вы говорите?
 Самое значимое
Тяжелоатлетка Погосян завоевала большую бронзу и малое серебро на молодежном ЧМТяжелоатлетка Погосян завоевала большую бронзу и малое серебро на молодежном ЧМ
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
4 армянских шахматиста выполнили норму международного гроссмейстера4 армянских шахматиста выполнили норму международного гроссмейстера
Подобное произошло впервые в истории армянских шахмат
Левон Аронян выиграл супертурнир Norway Chess-2017Левон Аронян выиграл супертурнир Norway Chess-2017
Армянский шахматист не понес ни одного поражения в рамках супертурнира. Личный рейтинг Ароняна поднялся на 15.5
Аронян вырвался в лидеры Norway Chess-2017Аронян вырвался в лидеры Norway Chess-2017
Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить
Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль на чемпионате Европы
Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед»
Кенийский стайер установил новый рекорд в марафоне, но его не засчитают
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
«Судьбе назло»: Президент Киргизии выпустил музыкальный альбом Российская компания «Мелодия» выпустила в продажу музыкальный альбом «Судьбе назло» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса Илон Маск, основатель компании SpaceX, подробно рассказал о планах по колонизации Марса и постройке автономного города на его поверхности.
Facebook запретит скачивать фото пользователей незнакомцам Менеджер по продвижению новых проектов Facebook Аарати Соман заявил, что сейчас проходят тестовые испытания опции, ограничивающей доступ к личным фото пользователей.
Минобороны РФ рассекретило архивы маршала Баграмяна Министерство обороны России рассекретило уникальные документы из фондов Центрального архива о событиях, развивающихся в первые дни Великой Отечественной войны.