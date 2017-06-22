Пресс-секретарь президента Карабаха: Сбитый беспилотник - очередная «утка» Азербайджана
22 июня 2017 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Азербайджана распространило очередную «утку» о сбитом армянском БПЛА. Об этом сказал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, передает Sputnik-Армения.
Ранее 22 июня Минобороны Азербайджана заявило якобы об уничтожении армянского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Эта новость – очередная утка и дезинформация. Она очень похожа на то, как вчера (21 июня) в Азербайджане представили этого бедного человека, заблудившегося и попавшего на азербайджанскую сторону. Надели на него какой-то азербайджанский бронежилет, представили в качестве чуть ли не самого известного в мире коммандоса», — сказал Бабаян.
Ранее азербайджанские СМИ распространили сведения о том, что якобы вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана, однако «в результате предпринятых действий, понеся потери, была вынуждена отступить, один член разведгруппы противника был захвачен».
В ответ на это пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянские вооруженные силы какой бы то ни было диверсии не осуществляли и, тем более, не понесли каких-либо потерь. Между тем, в соцсетях один из азербайджанских пользователей заявил о 50-летнем армянине, перешедшем границу, которого «забрали военные».
По словам Бабаяна, дезинформация о сбитом беспилотнике — явление из той же серии. Он отметил, что подобные действия Азербайджана должны получить правовую оценку со стороны ООН и других структур, особенно тех, которые занимаются правами человека.
«Действия Азербайджана в данном случае являются нечеловеческими», — подчеркнул Бабаян.
На видео пересекший границу Армении и Азербайджана называет свое имя (Завен Карапетян) и место рождения (село) Довех Ноемберянского района Армении. Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, комментируя заявление азербайджанской стороны о пленении армянского военнослужащего заявил, что Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. По его словам, армянские ВС не предпринимали какой-либо диверсии и речи о потерях и пленных военных идти не может.
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