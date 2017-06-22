Национальный фонд искусства США наградит мастера армянской чеканки по металлу
22 июня 2017 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальный фонд искусства (NEA) США объявил имена тех представителей традиционных и национальных ремесел, которые в 2017 году получат награды фонда. Среди награжденных - Норик Аствацатуров, который является мастером армянской чеканки по металлу, пишет газета «Голос Армении», передает Aysor.am.
Работы Аствацатурова отличаются приверженностью древним традициям и в то же время имеют свое лицо. Он является представителем армянской школы чеканки, где используется молоток и специальный инструмент для работы на обеих сторонах металлического листа. Его произведения, в том числе иконы, помогают армянской диаспоре поддерживать национальную идентичность и не забывать свою богатую историю, указано на сайте фонда.
Норик Аствацатуров - беженец из Баку, родился в 1947 году. Его отец Егише был родом из Зангезура. Именно в Баку фамилия, Аствацатуров, которая означает «данный Богом», была русифицирована с целью избежать этнических и религиозных преследований. В конце 80-х-начале 90-х с развалом СССР этническая и религиозная напряженность резко усилилась. В населенном преимущественно мусульманами Азербайджане начались погромы против армян-христиан, которые напомнили Геноцид армян 1915 года, отмечается на сайте NEA.
Аствацатуров вместе с семьей бежал из Баку и в 1992 году они нашли прибежище в Вопетоне, штат Северная Дакота. И хотя они вынуждены были оставить большую часть своего имущества, он захватил с собой инструменты, потому что был уверен: «Хороший мастер тот, кто может носить все свои инструменты в одном кармане». Его работы отличаются не только уникальной техникой, но и глубоким смыслом и скрытыми в них эмоциями. Он любит повторять: «Техника без смысла нежизнеспособна», говорится в публикации.
С момента прибытия в США Аствацатуров усердно работал с целью обучить и передать свои мастерство и традиции как американцам, там и представителям армянской диаспоры. Его работы выставлялись на фестивалях народного искусства, на выставках как регионального, так и национального уровня. Он неоднократно получал содействие от Совета по искусству штата Северная Дакота, Фонда народной культуры и Фонда Буша.
Награды мастерам будут вручены в сентябре 2017 года в Вашингтоне.
Норик Аствацатуров - отец Анны Аствацатурян-Теркотт, автора известной книги «Изгнание. В Никуда».
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