«Сирийский дневник» по-армянски: В Сирии презентовали книгу армянской писательницы о войне в Алеппо

PanARMENIAN.Net - Армянская писательница Лала Минасян-Мискарян представила журналистам книгу «Сирийский дневник» на армянском языке о страданиях жителей Алеппо в годы оккупации города боевиками.

«Я писала об окружающей меня действительности с первого дня войны в городе - мир должен знать о той неимоверной боли, которую пережили простые сирийцы, когда в Алеппо вошли террористы», - сказала Минасян-Мискарян, передает ТАСС.

Смерть в буквальном смысле была в двух шагах от автора - однажды в ее квартиру в армянском квартале Алеппо залетел снаряд.

Она уточнила, что 200-страничная книга «Сирийский дневник» издана в Ливане тиражом в 700 экземпляров.

Писательница отметила, что жители Алеппо благодарят военнослужащих российской группировки в Сирии за их неоценимый вклад в освобождение города, дополнив, что ее следующая книга будет о его восстановлении.

Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч детей, вернулись в свои дома в восточные районы Алеппо с начала операции по освобождению города. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в этот период генерал-майор Владимир Савченко.