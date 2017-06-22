«Сирийский дневник» по-армянски: В Сирии презентовали книгу армянской писательницы о войне в Алеппо
22 июня 2017 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская писательница Лала Минасян-Мискарян представила журналистам книгу «Сирийский дневник» на армянском языке о страданиях жителей Алеппо в годы оккупации города боевиками.
«Я писала об окружающей меня действительности с первого дня войны в городе - мир должен знать о той неимоверной боли, которую пережили простые сирийцы, когда в Алеппо вошли террористы», - сказала Минасян-Мискарян, передает ТАСС.
Смерть в буквальном смысле была в двух шагах от автора - однажды в ее квартиру в армянском квартале Алеппо залетел снаряд.
Она уточнила, что 200-страничная книга «Сирийский дневник» издана в Ливане тиражом в 700 экземпляров.
Писательница отметила, что жители Алеппо благодарят военнослужащих российской группировки в Сирии за их неоценимый вклад в освобождение города, дополнив, что ее следующая книга будет о его восстановлении.
Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч детей, вернулись в свои дома в восточные районы Алеппо с начала операции по освобождению города. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в этот период генерал-майор Владимир Савченко.
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