// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Польше могут снести памятники, «прославляющие коммунизм»

В Польше могут снести памятники, «прославляющие коммунизм»
22 июня 2017 - 15:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников, «прославляющих коммунизм», включая мемориалы в честь Красной армии.

В ходе голосования за закон высказались 408 депутатов, 7 — против, 15 воздержались. Законопроект подготовили сенаторы от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, пишет «Коммерсант».

В Польше установлено около 490 монументов, которые считаются «одобряющими коммунизм». Закон не коснется объектов на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

В мае 2016 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма «или другого тоталитарного режима» в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. В пояснительной записке к закону сказано, что названия общественных объектов «не могут увековечивать людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный режим, или пропагандировать такой режим иным способом».

Ссылки по теме:
Kommersant: Польский Сейм принял закон о сносе памятников Красной армии
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Facebook запретит скачивать фото пользователей незнакомцам Менеджер по продвижению новых проектов Facebook Аарати Соман заявил, что сейчас проходят тестовые испытания опции, ограничивающей доступ к личным фото пользователей.
Минобороны РФ рассекретило архивы маршала Баграмяна Министерство обороны России рассекретило уникальные документы из фондов Центрального архива о событиях, развивающихся в первые дни Великой Отечественной войны.
Армянский тяжелоатлет Самвел Григорян выиграл бронзу молодежного ЧМ Чемпионом мира стал иранец Реза Бейралванд (369 кг в двоеборье).
Армянские пляжные волейболисты примут участие в юношеском чемпионате в Вильнюсе На проходящем с 4 по 6 июля в Вильнюсе чемпионате Восточно-европейской зональной ассоциации (EEVZA) по пляжному волейболу среди юношей (до 18 лет) примет участие армянская пара Арман Мискарян и Размик Акопян.