В Польше могут снести памятники, «прославляющие коммунизм»
22 июня 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников, «прославляющих коммунизм», включая мемориалы в честь Красной армии.
В ходе голосования за закон высказались 408 депутатов, 7 — против, 15 воздержались. Законопроект подготовили сенаторы от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, пишет «Коммерсант».
В Польше установлено около 490 монументов, которые считаются «одобряющими коммунизм». Закон не коснется объектов на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.
В мае 2016 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма «или другого тоталитарного режима» в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. В пояснительной записке к закону сказано, что названия общественных объектов «не могут увековечивать людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный режим, или пропагандировать такой режим иным способом».
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