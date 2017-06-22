В Польше могут снести памятники, «прославляющие коммунизм»

PanARMENIAN.Net - Польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников, «прославляющих коммунизм», включая мемориалы в честь Красной армии.

В ходе голосования за закон высказались 408 депутатов, 7 — против, 15 воздержались. Законопроект подготовили сенаторы от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, пишет «Коммерсант».

В Польше установлено около 490 монументов, которые считаются «одобряющими коммунизм». Закон не коснется объектов на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

В мае 2016 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма «или другого тоталитарного режима» в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. В пояснительной записке к закону сказано, что названия общественных объектов «не могут увековечивать людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный режим, или пропагандировать такой режим иным способом».