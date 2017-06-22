Армянские пляжные волейболисты примут участие в юношеском чемпионате в Вильнюсе

PanARMENIAN.Net - На проходящем с 4 по 6 июля в Вильнюсе чемпионате Восточно-европейской зональной ассоциации (EEVZA) по пляжному волейболу среди юношей (до 18 лет) примет участие армянская пара Арман Мискарян и Размик Акопян. Об этом сообщает НОК Армении.

Как сообщил генеральный секретарь Федерации волейбола Армении Карен Асмарян, после международного турнира в Ереване состоится чемпионат республики по пляжному волейболу.

7-9 июля будут соревноваться мужчины и женщины, 11-13 июля – юноши и девушки. В каждом соревновании планируется участие 16 пар. Также в начале июля 2017 года состоится семинар для тренеров по пляжному волейболу.