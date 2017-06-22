Полиция РА: Пересекший армяно-азербайджанскую границу не служил в армии из-за проблем со здоровьем

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении 22 июня выступила с разъяснением касательно появившейся в азербайджанских СМИ информации о пленении мужчины по имени и фамилии Завен Карапетян.

Ранее Минобороны Азербайджана ранее распространило видеоматериал, в котором якобы снят «взятый в плен 20 июня на армяно-азербайджанской границе армянский военнослужащий». В качестве единственного доказательства приводится видео с «допроса» мужчины, где он не на беглом армянском рассказывает, будто является жителем села Довег Ноемберянского района Тавушской области Армении и служит в рядах ВС РА на контрактной основе. Мужчина представляется как Завен Ованнесович Карапетян.

Как отмечается в сообщении пресс-службы полиции РА, по итогам проведенной проверки установлено, что распространенные персональные данные совпадают с данными родившегося 16 ноября 1974 г. Завена Карапетяна, прописанного в доме престарелых по адресу ул. Маймеха 1 в городе Ванадзор Лорийской области Армении.

Отмечается, что Завен Карапетян родился в Нор Харберде. Мать мужчины – М. Карапетян – состояла на учете в Харбердском доме инвалидов. В 1978 г. Завен Карапетян стал воспитанником детского дома в Гаваре и покинул данное учреждение в 1982 г. После этого З. Карапетян был устроен во вспомогательную школу района Советашен в Ереване. Осенью 1994 г. Завен Карапетян переехал в Ванадзор, где вместе с одним из бывших воспитанников школы-интерната около 4 лет проживал в домике, предоставленном Фондом Шарля Азнавура. Затем он один проживал в выделенном ему домике на территории санатория «Армения» в Ванадзоре. Ввиду отсутствия прописки З. Карапетян в 2004 г. был зарегистрирован в доме престарелых по адресу Маймеха 1 в Ванадзоре и в том же году получил паспорт в паспортном отделении Ванадзора.

Подчеркивается также, что по истечении срока действия паспорта З. Карапетян не представил обращения для получения нового документа.

«В Вооруженных силах РА Завен Карапетян не служил в связи с проблемами со здоровьем (умственная отсталость), и в соответствии с приказом министра обороны от 24.12.1993 года был освобожден от службы в армии», – говорится в заявлении Полиции РА.

Также отмечается, что З. Карапетян в дальнейшем демонтировал и продал свой домик в Ванадзоре и вел бродяжнический образ жизни, не имея постоянного места жительства.

«Согласно полученным данным, он подрабатывал пастухом и за определенную плату ухаживал за скотиной в различных районах Армении. З. Карапетян избегал общения с людьми, был замкнутым и проблемы с умственным развитием были явными», – отмечается в сообщении Полиции РА.

Ранее пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян ранее заявил, что лицо, которое фигурирует в распространенном министерством обороны Азербайджана видеоматериале, не является военнослужащим ВС Армении, это «дешевый спектакль» азербайджанской стороны. «Мы никакой диверсии не совершали, и тем более никакого взятого в плен диверсанта иметь не можем. Более того, у нас нет военнослужащего с именем и фамилией, указанными в видеоматериале», – сказал Ованнисян.

Староста Довега Самвел Горгинян в свою очередь отметил, что в селе нет жителя с таким именем и фамилией. «У нас нет семьи по фамилии Карапетян, и мы этого человека ни разу у нас не видели», – подчеркнул староста Довега.

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