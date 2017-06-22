Армянский тяжелоатлет Самвел Григорян выиграл бронзу молодежного ЧМ
22 июня 2017 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Токио молодежном чемпионате мира армянский спортсмен Самвел Гаспарян в весовой категории 105 кг завоевал бронзовую медаль с результатом 365 кг в двоеборье, сообщат НОК РА.
Гаспарян также удостоился малой серебряной медали в толчке (205 кг). Армянский тяжелоатлет стал шестым в толчке (160 кг).
Чемпионом мира стал иранец Реза Бейралванд (369 кг в двоеборье).
23 июня, в заключительный день соревнований, выступят Симон Мартиросян (+105 кг) и Арпине Далалян (90 кг).
Самое значимое
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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