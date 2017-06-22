Армянский тяжелоатлет Самвел Григорян выиграл бронзу молодежного ЧМ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Токио молодежном чемпионате мира армянский спортсмен Самвел Гаспарян в весовой категории 105 кг завоевал бронзовую медаль с результатом 365 кг в двоеборье, сообщат НОК РА.

Гаспарян также удостоился малой серебряной медали в толчке (205 кг). Армянский тяжелоатлет стал шестым в толчке (160 кг).

Чемпионом мира стал иранец Реза Бейралванд (369 кг в двоеборье).

23 июня, в заключительный день соревнований, выступят Симон Мартиросян (+105 кг) и Арпине Далалян (90 кг).