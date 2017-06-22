«Судьбе назло»: Президент Киргизии выпустил музыкальный альбом
22 июня 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская компания «Мелодия» выпустила в продажу музыкальный альбом «Судьбе назло» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Анонс диска и список вошедших в него композиций опубликованы на сайте фирмы, передает Lenta.ru.
В пластинку вошли десять треков, среди которых «Я не могу без тебя», «Подстреленная птица», «Другая женщина» и «Мне не страшно умирать». Все песни Атамбаев исполнил сам. Он является автором текстов и музыки большинства композиций.
Копия сборника в формате CD стоит 300 рублей.
В июле 2016 года президент Киргизии презентовал три клипа на свои песни «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» и «Мне не страшно умирать». Атамабаев отмечал, что после завершения президентского срока займется творческой деятельностью.
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