МИД РФ признал вероятность гибели лидера ИГ

PanARMENIAN.Net - В МИД России заявили, что о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади можно говорить «с большой долей вероятности».

При этом несколько дней назад в ведомстве отмечали, что подтверждения этих сведений нет, передает РИА Новости.

О том, что аль-Багдади, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России. Там подчеркнули, что информация проверяется по различным каналам.