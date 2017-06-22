МККК ведет переговоры о возможности посещения перешедшего армяно-азербайджанскую границу
22 июня 2017 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный комитет Красного креста (МККК) ведет конфиденциальный диалог по вопросу возможности посещения в Азербайджане лица, перешедшего армяно-азербайджанскую границу. Об этом сообщила руководитель программ по коммуникации делегации МККК в Ереване Зара Аматуни.
Ранее СМИ сообщили, что 21 июня военное ведомство Азербайджана распространило информацию о взятии в плен армянского военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. Позднее Баку распространил видео допроса мужчины, в котором последний заявляет, что является жителем села Довег Ноемберянского региона.
«Что касается дополнительных деталей, все это находится за рамками конфиденциального диалога и публичности. В этом и других случаях, касающихся посещения лиц, задержанных в связи с конфликтом, мы посещаем их в согласии с нормами международного гуманитарного права, которые являются основой нашего мандата», - добавила Аматуни, передает «Новости-Армения».
Она подчеркнула, что на данном этапе осуществляются не переговоры, а идет процесс конфиденциального диалога с вовлеченными сторонами.
Полиция Армении сообщает, что ведомство осуществило проверку на основании сообщений азербайджанских СМИ о пленении армянина Завена Карапетяна. По итогам проверок и расследования выяснилось, что распространенные личные данные совпадают с данными Завена Карапетяна, рожденного 16 ноября 1974 года и состоящего на учете в доме престарелых, расположенном в Ванадзоре по адресу Маймеха 1. Согласно полученной информации, Карапетян в различных областях Армении по найму занимался скотоводством, избегал контактов, был замкнутым, у него были очевидные умственные проблемы.
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