МККК ведет переговоры о возможности посещения перешедшего армяно-азербайджанскую границу

PanARMENIAN.Net - Международный комитет Красного креста (МККК) ведет конфиденциальный диалог по вопросу возможности посещения в Азербайджане лица, перешедшего армяно-азербайджанскую границу. Об этом сообщила руководитель программ по коммуникации делегации МККК в Ереване Зара Аматуни.

Ранее СМИ сообщили, что 21 июня военное ведомство Азербайджана распространило информацию о взятии в плен армянского военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. Позднее Баку распространил видео допроса мужчины, в котором последний заявляет, что является жителем села Довег Ноемберянского региона.

«Что касается дополнительных деталей, все это находится за рамками конфиденциального диалога и публичности. В этом и других случаях, касающихся посещения лиц, задержанных в связи с конфликтом, мы посещаем их в согласии с нормами международного гуманитарного права, которые являются основой нашего мандата», - добавила Аматуни, передает «Новости-Армения».

Она подчеркнула, что на данном этапе осуществляются не переговоры, а идет процесс конфиденциального диалога с вовлеченными сторонами.

Полиция Армении сообщает, что ведомство осуществило проверку на основании сообщений азербайджанских СМИ о пленении армянина Завена Карапетяна. По итогам проверок и расследования выяснилось, что распространенные личные данные совпадают с данными Завена Карапетяна, рожденного 16 ноября 1974 года и состоящего на учете в доме престарелых, расположенном в Ванадзоре по адресу Маймеха 1. Согласно полученной информации, Карапетян в различных областях Армении по найму занимался скотоводством, избегал контактов, был замкнутым, у него были очевидные умственные проблемы.