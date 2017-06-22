В Москве и в ряде российских городов заблокирован Google

PanARMENIAN.Net - Поисковая система Google недоступна в Москве. Согласно данным реестраз апрещенных ресурсов, составленного Роскомнадзором, доступ к адресу www.google.ru запрещен с 14 июня 2016 года. Локализации поисковика в других доменных зонах в список не вошли.

Google был включен в реестр по требованию Федеральной налоговой службы. По состоянию на 15:40 сервис был исключен из реестра. По состоянию на 15:45 доступ к поисковику был восстановлен.

Интернет-провайдеры ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь», 2KOM и «Авакс» сообщили RNS, что действительно заблокировали поисковик по требованию Роскомнадзора. По данным «Авакса», в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, который принадлежит Google. Meduza сообщает, что доступ к поисковику закрыл также провайдер «Акадо». Случаи блокировки наблюдаются в нескольких городах России, включая Москву и Читу.

В Google RNS сообщили, что в компании не было технических проблем, которые могли бы вызвать блокировку доступа к google.ru. «Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом,— отметили в компании.— На стороне Google технических проблем нет».

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил RNS, что узнал о проблеме из СМИ и предоставит комментарий позднее.