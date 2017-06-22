Саргсян в Брюсселе рассказал о сотрудничестве Армения-ЕС и безопасности в регионе
22 июня 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Бельгии президент Армении Серж Саргсян 22 июня принял участие в саммите Европейской народной партии в расширенном составе, который вел председатель ЕНП Жозеф Дол. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Саргсян на саммите выступил с речью, в которой коснулся состоявшихся в Армении парламентских выборов, зарегистрированного прогресса, повестки сотрудничества Армения-ЕС, а также вопросов обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.
На саммит в Брюссель приглашены главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран Европейского Союза и Восточного партнерства. В саммите приняли участие председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Антонио Таяни.
В рамках повестки дня участники саммита Европейской народной партии обсудили работы по подготовке встречи Европейского совета, в ходе которой планируется обсуждение вопросов, касающихся миграционных проблем и устранения их основополагающих причин. Помимо основных вопросов повестки дня саммита ЕНП, была затронута также ситуация на Западных Балканах.
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