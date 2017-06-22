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Tesla будет производить электромобили в Китае

Tesla будет производить электромобили в Китае
22 июня 2017 - 17:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Tesla заключила предварительное соглашение о производстве электромобилей в Шанхае.

Договоренность была достигнута в Шанхае 22 июня.

В штаб-квартире Tesla и мэрии Шанхая комментировать соглашение пока не стали.

Производство в Китае позволит снизить себестоимость электромобилей, а также избежать действующих в Китае высоких налогов на импорт транспортных средств и, таким образом, повысить конкурентоспособность моделей Tesla на местном рынке, передает Meduza.ru со ссылкой на Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в Ереване установили бесплатные заправочные станции для электромобилей Tesla. Одна из заправок установлена на улице Республики, их установили братья Бадалян.

Tesla — наиболее известный в мире производитель электромобилей. В первом квартале 2017 года Tesla продала около 29 тысяч электромобилей. Наиболее популярными моделями Tesla в настоящий момент являются седан. Осенью 2017 года Tesla планирует запустить производствоэлектромобиля Model 3, который должен стать самым бюджетным в ее линейке.

В июне 2017 года основатель компании Tesla Motors Илон Маск показал первое изображение нового электромобиля Model Y.

Предполагается, что производство Model Y начнется в 2019 году и для этого, как писал The Wall Street Journal, компании придется построить новый завод.

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Meduza: Tesla договорилась о производстве электромобилей в Китае
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