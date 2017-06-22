Клуни продал свою компанию по производству текилы за $1 млрд

PanARMENIAN.Net - Американский актер Джордж Клуни объявил о продаже своей компании по производству текилы Casamigos британскому изготовителю алкогольных напитков Diageo за один миллиард долларов.

По условиям договора, первый транш предприятие с Туманного Альбиона перечислит Клуни и его партнерам в 2017 году - он составит $700 млн. Выплата оставшихся 300 миллионов будет зависеть от показателей продаж приобретенного бренда в течение последующих 10 лет.

«Если бы вы спросили нас четыре года назад, будет ли наша компания стоить миллиард, то не думаю, что мы бы ответили утвердительно. Однако мы никуда не уходим. Мы по-прежнему в значительной степени будем частью Casamigos», - рассказал 56-летний Клуни в интервью CNBC, передает ТАСС.

Компания Casamigos, название которой можно перевести с испанского как «дом друзей», была основана в 2013 году Джорджем Клуни и предпринимателями Рэнди Гербером и Майком Мелдманом. Изначально это была частная коллекция текилы, предназначенная исключительно для друзей и знакомых. Однако любимое хобби превратилось в настоящий бизнес, когда от них потребовали получить лицензию на производство напитка.

В свою очередь журнал Forbes отмечает со ссылкой на свои источники, что Клуни, Гербер и Мелдман имеют в Casamigos равные доли. Это означает, что актер получит примерно $233 млн без учета вычитаемых налогов с последующей возможностью получить еще 100 млн в течение 10 лет.

На данный момент продажа Casamigos является самой дорогой сделкой с участием кого-либо из звезд Голливуда или шоу-бизнеса. До этого рекордсменом был рэпер 50 Cent, заработавший $100 млн, когда корпорация Coca-Cola приобрела у него акции производителя витаминизированных напитков Energy Brands.

Diageo - британская компания, считающаяся одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков премиум-класса. За 2016 год ее доход составил около $20 млрд.