В Лондоне скончался мужчина, пострадавший после наезда фургона у мечети

PanARMENIAN.Net - 51-летний Макрам Али, прихожанин мечети на севере Лондона, скончался от многочисленных травм, полученных во время наезда фургона на выходивших из мечети людей 19 июня.

«Специальное посмертное обследование было проведено 19 июня, в больнице Уиттингтона. Предварительные выводы говорят о том, что господин Али умер от многочисленных травм», — сообщили газете в лондонской полиции, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

19 июня на севере Лондона в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы. Полиция сообщает, что один человек умер на месте от полученных травм, восемь доставлены в больницу. Водитель фургона арестован. Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что полиция рассматривает случившееся как потенциальный теракт. В связи с этим Мэй проведет экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета КОБРА.