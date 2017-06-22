Минобороны Карабаха: ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии и понесли потери
22 июня 2017 - 19:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 21 на 22 июня азербайджанские спецназовцы на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск предприняли попытку диверсионного проникновения. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
Несущие боевое дежурство подразделения Армии обороны, благодаря высокому уровню боевой подготовки, надлежащей оснащенности позиций техническими средствами, своевременно пресекли попытку продвижения азербайджанской диверсионной группы. Противник, неся потери (как минимум, 4 погибших), был отброшен на исходные позиции.
Азербайджанская сторона оставила в прилегающей к армянским позициям зоне личные вещи спецназовцев.
«В ходе пресечения попытки проникновения Армия обороны НКР потерь не понесла. Оперативная обстановка на передовой продолжает оставаться под полноценным контролем арцахских ВС», – говорится в сообщении МО Карабаха.
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