// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Канадский снайпер убил боевика ИГ с рекордно дальнего расстояния

Канадский снайпер убил боевика ИГ с рекордно дальнего расстояния
23 июня 2017 - 10:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика «Исламского государства» (ИГ) с расстояния 3540 метров.

Имя снайпера, установившего новый рекорд по меткости в боевых условиях, не разглашается командованием в целях безопасности. Известно только, что выстрел был произведен из винтовки McMillan TAC-50. При этом военнослужащему потребовалось не более 10 секунд, чтобы прицелиться и нажать на спуск, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Globe and Mail.

По данным издания, точность выстрела и расстояние при стрельбе были проверены при помощи видеокамер и других средств.

Долгое время мировой рекорд по подтвержденному смертельному выстрелу принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрису. В 2009 году он поразил двух боевиков запрещенной в России организации «Талибан» с расстояния 2475 метров.

В 2002 году во время операции «Анаконда» в Афганистане канадский капрал Роб Фурлонг застрелил боевика с дистанции 2430 метров. За неделю до этого, в ходе той же операции, другой канадский снайпер Аррон Перри смертельно ранил противника с расстояния 2310 метров.

Несмотря на довольно небольшую численность вооруженных сил по сравнению с США и Великобританией, Канада славится своими снайперами среди армий стран Запада.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Македония временно сменит название для вступления в НАТО
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в НКР прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах
Арестованный в Баку Уелданов-Галустян подал апелляцию Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня. Заседание пройдет в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Афлатуна Гасымова
Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter Тем временем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина заявила агентству РБК, что иск Албурова пока не зарегистрирован
Казахстан и Киргизия заявляют, что не ведут переговоры с РФ об отправке военных в Сирию Секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров, в свою очередь заявил, что вопрос участия миротворческих сил Киргизии в процессе урегулирования ситуации в Сирии обсуждался на постоянном совете ОДКБ