Канадский снайпер убил боевика ИГ с рекордно дальнего расстояния
23 июня 2017 - 10:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика «Исламского государства» (ИГ) с расстояния 3540 метров.
Имя снайпера, установившего новый рекорд по меткости в боевых условиях, не разглашается командованием в целях безопасности. Известно только, что выстрел был произведен из винтовки McMillan TAC-50. При этом военнослужащему потребовалось не более 10 секунд, чтобы прицелиться и нажать на спуск, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Globe and Mail.
По данным издания, точность выстрела и расстояние при стрельбе были проверены при помощи видеокамер и других средств.
Долгое время мировой рекорд по подтвержденному смертельному выстрелу принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрису. В 2009 году он поразил двух боевиков запрещенной в России организации «Талибан» с расстояния 2475 метров.
В 2002 году во время операции «Анаконда» в Афганистане канадский капрал Роб Фурлонг застрелил боевика с дистанции 2430 метров. За неделю до этого, в ходе той же операции, другой канадский снайпер Аррон Перри смертельно ранил противника с расстояния 2310 метров.
Несмотря на довольно небольшую численность вооруженных сил по сравнению с США и Великобританией, Канада славится своими снайперами среди армий стран Запада.
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