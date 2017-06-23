Тяжелоатлет Симон Мартиросян победил на молодежном ЧМ
23 июня 2017 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Симон Мартиросян стал победителем молодежного чемпионата мира. В весовой категории +105кг Мартиросян в двоеборье зафиксировал результат 426 кг.
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг.
В толчке Симон Мартиросян в последней попытке претендовал на мировой рекорд, однако ему совсем немного не хватило, чтобы удержать вес 246 кг, передает пресс-служба НОКА.
Таким образом, в Токио завершился молодежный чемпионат мира. Армянские тяжелоатлеты завоевали одну золотую и две бронзовые медали.
Бронзовыми призерами стали Сона Погосян (75 кг) и Самвел Гаспарян (105 кг).
Самое значимое
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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