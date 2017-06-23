Тяжелоатлет Симон Мартиросян победил на молодежном ЧМ

PanARMENIAN.Net - Серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Симон Мартиросян стал победителем молодежного чемпионата мира. В весовой категории +105кг Мартиросян в двоеборье зафиксировал результат 426 кг.

Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг.

В толчке Симон Мартиросян в последней попытке претендовал на мировой рекорд, однако ему совсем немного не хватило, чтобы удержать вес 246 кг, передает пресс-служба НОКА.

Таким образом, в Токио завершился молодежный чемпионат мира. Армянские тяжелоатлеты завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

Бронзовыми призерами стали Сона Погосян (75 кг) и Самвел Гаспарян (105 кг).