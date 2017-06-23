Доклад: 190 000 человек в мире ежегодно умирают от наркозависимости
23 июня 2017 - 11:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Около четверти миллиарда человек в мире употребляют нелегальные психоактивные вещества, 29.5 миллионов страдают от серьезных заболеваний и расстройств. Ежегодно от последствий наркозависимости умирают не менее 190 тысяч человек, наибольший вред приносят опиоиды. Об этом свидетельствует Всемирный доклад о наркотиках, опубликованный Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Вене.
Данные о количестве людей, употребляющих наркотики (ЛУН) и наркозависимых в докладе 2017 года представлены по результатам статистики, собранной в 2015 году, и почти не отличаются от прошлогоднего доклада UNODC (247 млн ЛУН и 29 млн страдающих от заболеваний).
Лишь каждый шестой человек, страдающий расстройством на почве наркопотребления, получает медпомощь, пишет Deutsche Welle.
Главную опасность представляет гепатит С - из 12 млн человек, употребляющих наркотики инъекционно, 6.1 млн живут с гепатитом, 1.6 млн - с ВИЧ. В целом, 222 тысячи ЛУН умерли от гепатита С, 60 тысяч - от ВИЧ.
В связи с увеличением предложения и диверсификацией наркорынка, помимо героина, ЛУН имеют доступ к медицинским опиоидам, получаемым по рецепту или произведенным нелегально. Производство опиума в мире выросло за год на 30 процентов, урожай 2015 года составил 6380 тонн.
Несмотря на то, что количество так называемых новых психоактивных веществ (НПВ) увеличилось на черном рынке за пять лет почти вдвое (483 наименования против 260 в 2012 году), этот сегмент рынка остается относительно небольшим. НПВ могут представлять особую опасность из-за неясной схемы воздействия и дозировки.
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