Казахстан и Киргизия заявляют, что не ведут переговоры с РФ об отправке военных в Сирию
23 июня 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Казахстан и ни с кем не ведет переговоров по отправке своих военнослужащих в Сирию. Об этом сообщил журналистам глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
«Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию», — сказал Абдрахманов.
Он отметил, что «вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии (о создании которых договорились на предыдущих встречах в Астане — ред.) в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Турция, Иран — ред.), которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля», пишет РИА Новости.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию.
«Для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН… и соответствующего мандата этой всемирной организации», — заявил Абдрахманов.
По словам министра, предоставление Казахстаном площадки для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом страны в процесс урегулирования сирийского кризиса.
Секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров, в свою очередь заявил, что вопрос участия миротворческих сил Киргизии в процессе урегулирования ситуации в Сирии обсуждался на постоянном совете ОДКБ.
«На постоянном совете ОДКБ обсуждался вопрос возможного участия миротворческих сил Киргизстана в процессе урегулирования в Сирии. Хочу уточнить, что речь шла именно о миротворческом контингенте, а не о вооруженных силах. Однако дальнейшего продолжения этот вопрос пока не получил», — сказал он, отметив, что «на данном этапе официального предложения по участию миротворцев в Сирии Киргизстан пока не получал».
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.
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