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Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter

Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter
23 июня 2017 - 12:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд иск против главы правительства России Дмитрия Медведева, который заблокировал его в сервисе микроблогов Twitter. Об этом сообщил на своей интернет-странице основатель ФБК Алексей Навальный.

В посвященном этому событию видеоролике юрист фонда Владлен Лось объясняет, что иск подан по поводу создания препятствий «к осуществлению законных прав граждан на общественный контроль и доступ к информации». В ФБК считают, что поскольку ссылки на аккаунты Дмитрия Медведева в социальных сетях содержатся на официальном портале правительства России, то они признаются «источником информирования граждан о деятельности государственного органа», пишет Deutsche Welle.

Тем временем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина заявила агентству РБК, что иск Албурова пока не зарегистрирован.

По закону у судьи есть пять дней с момента подачи искового заявления, чтобы решить: принять иск к производству или нет.

Один из юристов, опрошенных агентством, заявил, что с большой вероятностью суд откажет в удовлетворении иска, поскольку истцу будет очень сложно доказать, что он не может получить необходимую ему информацию о деятельности правительства из других источников.

За последнее время Георгий Албуров подготовил несколько расследований, касающихся, в том числе недвижимости, вероятно, принадлежащей Дмитрию Медведеву. По мнению сотрудника ФБК, глава правительства РФ обиделся на него за эту работу.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: На Медведева подали в суд за блокировку в Twitter
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