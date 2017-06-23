// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Арестованный в Баку Уелданов-Галустян подал апелляцию

Арестованный в Баку Уелданов-Галустян подал апелляцию
23 июня 2017 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Арестованный в Баку гражданин РФ армянского происхождения Марат Уелданов (Галустян) подал апелляционную жалобу на вынесенный в отношении него приговор.

28 апреля бакинский суд приговорил Марата Уелданова-Галустяна к 8 годам лишения свободы. 31 мая он обратился к правительству РФ с просьбой о содействии в оправдании или экстрадиции.

Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня. Заседание пройдет в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Афлатуна Гасымова, пишет АПА.

Уэлданов-Галустян был задержан в Баку 28 июня 2016 года. Через несколько дней после задержания в посольство РФ обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже. Посольство России в Азербайджане предложило родственникам арестованного в Баку М. В. Уелданова отнестись с пониманием к особенностям этой страны, где «армянское происхождение крайне затрудняет его защиту».

Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.

Уелданов не признал себя виновным.

Ссылки по теме:
Аpa.az. Арестованный в Баку россиянин армянского происхождения подал апелляционную жалобу на приговор
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Македония временно сменит название для вступления в НАТО
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в НКР прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах
Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter Тем временем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина заявила агентству РБК, что иск Албурова пока не зарегистрирован
Казахстан и Киргизия заявляют, что не ведут переговоры с РФ об отправке военных в Сирию Секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров, в свою очередь заявил, что вопрос участия миротворческих сил Киргизии в процессе урегулирования ситуации в Сирии обсуждался на постоянном совете ОДКБ
Доклад: 190 000 человек в мире ежегодно умирают от наркозависимости Лишь каждый шестой человек, страдающий расстройством на почве наркопотребления, получает медпомощь