Арестованный в Баку Уелданов-Галустян подал апелляцию
23 июня 2017 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Арестованный в Баку гражданин РФ армянского происхождения Марат Уелданов (Галустян) подал апелляционную жалобу на вынесенный в отношении него приговор.
28 апреля бакинский суд приговорил Марата Уелданова-Галустяна к 8 годам лишения свободы. 31 мая он обратился к правительству РФ с просьбой о содействии в оправдании или экстрадиции.
Предварительное судебное заседание назначено на 23 июня. Заседание пройдет в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Афлатуна Гасымова, пишет АПА.
Уэлданов-Галустян был задержан в Баку 28 июня 2016 года. Через несколько дней после задержания в посольство РФ обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже. Посольство России в Азербайджане предложило родственникам арестованного в Баку М. В. Уелданова отнестись с пониманием к особенностям этой страны, где «армянское происхождение крайне затрудняет его защиту».
Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.
Уелданов не признал себя виновным.
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