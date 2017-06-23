Мониторинг ОБСЕ в НКР прошел в соответствии с намеченным графиком
23 июня 2017 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана северо-западнее села Талиш Мартакертского района.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Ральф Боссард (Швейцария).
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова), личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания) и представитель ГПВУ ОБСЕ полковник Юрий Дудченко (Россия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
25 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана западнее населенного пункта Сейсулан Мартакертского района.Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции и, в нарушение достигнутых договоренностей о процедуре проведения мониторинга, использовала аэростат наблюдения.
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