Вице-президент США: «Эра стратегического терпения» в отношении КНДР завершилась
23 июня 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - «Эра стратегического терпения» в отношении Северной Кореи завершилась. Такое заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.
«Когда дело касается Северной Кореи для этой администрации, эра стратегического терпения кончилась», — сказал вице-президент, выступая в Центре Уильсона в Вашингтоне.
По его словам, «брутальный режим Северной Кореи является главной угрозой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», пишет РИА Новости.
Пенс отметил, что под руководством президента Дональда Трампа «США продолжат работать с союзниками в регионе и Китаем над тем, чтобы увеличить экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею».
«Мы будем делать это до тех пор, пока Северная Корея раз и навсегда не откажется от своей ядерной и баллистической программ», — сказал вице-президент.
22 июня Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении санкций в отношении КНДР. В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива. Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков. Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015-2016 годов.
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