// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Госдума РФ разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов

Госдума РФ разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов
23 июня 2017 - 14:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская Госдума в третьем чтении приняла законопроект, по которому будут блокироваться копии пиратских сайтов («зеркал»).

Законопроект вводит понятие «копии» запрещенных сайтов. Под копией подразумевается сайт, сходный с заблокированным «до смешения».

Право блокировки предоставляется не только государственным органам, но и правообладателям. Кроме того, поисковые системы обяжут удалять из выдачи пиратские сайты, сообщает Tvrain.ru.

В середине июня 2017 года комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию этот законопроект. Ранее в нем содержалось положение о возможности внесудебной блокировки сайтов, однако оно было исключено из документа.

Ссылки по теме:
Tvrain: Госдума разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Македония временно сменит название для вступления в НАТО
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в НКР прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах
Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter Тем временем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина заявила агентству РБК, что иск Албурова пока не зарегистрирован
Казахстан и Киргизия заявляют, что не ведут переговоры с РФ об отправке военных в Сирию Секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров, в свою очередь заявил, что вопрос участия миротворческих сил Киргизии в процессе урегулирования ситуации в Сирии обсуждался на постоянном совете ОДКБ
Доклад: 190 000 человек в мире ежегодно умирают от наркозависимости Лишь каждый шестой человек, страдающий расстройством на почве наркопотребления, получает медпомощь