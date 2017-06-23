Госдума РФ разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов

PanARMENIAN.Net - Российская Госдума в третьем чтении приняла законопроект, по которому будут блокироваться копии пиратских сайтов («зеркал»).

Законопроект вводит понятие «копии» запрещенных сайтов. Под копией подразумевается сайт, сходный с заблокированным «до смешения».

Право блокировки предоставляется не только государственным органам, но и правообладателям. Кроме того, поисковые системы обяжут удалять из выдачи пиратские сайты, сообщает Tvrain.ru.

В середине июня 2017 года комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию этот законопроект. Ранее в нем содержалось положение о возможности внесудебной блокировки сайтов, однако оно было исключено из документа.