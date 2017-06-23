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Юнкер: Не понимаю, чего хочет Великобритания

Юнкер: Не понимаю, чего хочет Великобритания
23 июня 2017 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что предварительного предложения Великобритании гражданам ЕС остаться в стране после того, как она покинет союз, недостаточно. Об этом он заявил на саммите ЕС в Брюсселе.

На второй день саммита его спросили, сумел ли он яснее понять, чего именно хочет добиться в ходе «брексита» британское правительство. На этот вопрос он ответил резким и четким «нет», пишет BBC.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что любой гражданин ЕС, который жил в Великобритании пять лет, получит новый иммиграционный статус с доступом к образованию, медицине и другим социальным льготам. Она говорила, что люди заслужили уверенность в завтрашнем дне. Однако Юнкер со своей стороны заявил, что они заслужили гораздо больше.

Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.

По мнению Мэй, ее предложение гарантирует некоторую определенность 3 миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли свой вклад в благополучие британского общества. При этом пока не ясно, с какого момента будет отсчитываться пятилетний срок пребывания.

В Британии в настоящее время живет около 3,2 миллиона европейских граждан, а в остальных 27 странах - 1,2 миллиона британцев.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начались в понедельник. Членство Британии в ЕС должно прекратиться 29 марта 2019 года, однако при согласии сторон срок переговоров может быть продлен.

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