Дуров: Из-за блокировки Telegram переписка россиян перейдет в подконтрольные США «облака»
23 июня 2017 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Возможная блокировка мессенджера Telegram в России приведет к переходу информации о переписке российских граждан в подконтрольные США облачные сервисы. Такое мнение высказал основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsАpp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», - написал Дуров.
«Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», - сообщил он.
По его мнению, в этом нет никакого смсыла с точки зрения национальной безопасности России.
«Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», - отметил он.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России – ред.). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, - мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информацию.
Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 12 млн долларов США ежегодно.
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