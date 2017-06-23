Дуров: Из-за блокировки Telegram переписка россиян перейдет в подконтрольные США «облака»

PanARMENIAN.Net - Возможная блокировка мессенджера Telegram в России приведет к переходу информации о переписке российских граждан в подконтрольные США облачные сервисы. Такое мнение высказал основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsАpp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», - написал Дуров.

«Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», - сообщил он.

По его мнению, в этом нет никакого смсыла с точки зрения национальной безопасности России.

«Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», - отметил он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России – ред.). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, - мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информацию.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 12 млн долларов США ежегодно.