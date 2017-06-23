// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

РФ предложила возобновить диалог с США по урегулированию украинского конфликта

РФ предложила возобновить диалог с США по урегулированию украинского конфликта
23 июня 2017 - 17:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о предложениях России, обращенных к США по поводу возобновления двусторонних контактов по Украине.

«Такие же двусторонние каналы у американцев существовали и с Парижем, и с Берлином, и с Киевом»,— сказал Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, обсуждение проходило во время встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве и в Вашингтоне.

Лавров также добавил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом при обсуждении украинского вопроса Россия подтвердила «готовность возобновить этот двусторонний канал».

10 мая Сергей Лавров провел переговоры Рексом Тиллерсоном, а сразу после них — с президентом США Дональдом Трампом. Тогда российская и американская стороны заявили о позитивном результате встречи.

Ссылки по теме:
ТАСС: Лавров: серьезных разговоров о замене минских договоренностей другим форматом не ведется
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Македония временно сменит название для вступления в НАТО
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Ученые допустили существование второго Марса в Солнечной системе Похожая на Марс планета располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы, находящейся за орбитой Нептуна и содержащей множество ледяных небесных тел
Новая версия Android может называться Oatmeal Cookie Разработчики называют каждую новую версию Android в честь десертов и сладостей
Подозреваемого в наезде на прихожан лондонской мечети обвинили в терроризме В ночь на 19 июня 47-летний Осборн на арендованном грузовике протаранил группу прихожан, которые шли из мечети после вечерней молитвы.
Месси в 5 раз признан лучшим игроком «Барселоны» Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом клуба сезона 2016/2017. Об этом сообщается на официальный сайте сине-гранатовых.