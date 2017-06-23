РФ предложила возобновить диалог с США по урегулированию украинского конфликта
23 июня 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о предложениях России, обращенных к США по поводу возобновления двусторонних контактов по Украине.
«Такие же двусторонние каналы у американцев существовали и с Парижем, и с Берлином, и с Киевом»,— сказал Лавров, передает ТАСС.
По словам министра, обсуждение проходило во время встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве и в Вашингтоне.
Лавров также добавил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом при обсуждении украинского вопроса Россия подтвердила «готовность возобновить этот двусторонний канал».
10 мая Сергей Лавров провел переговоры Рексом Тиллерсоном, а сразу после них — с президентом США Дональдом Трампом. Тогда российская и американская стороны заявили о позитивном результате встречи.
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