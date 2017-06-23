Боксер Оганес Бачков вышел в финал ЧЕ
23 июня 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу представитель Армении Оганес Бачков (64 кг) вышел в финал.
Армянский боксер в полуфинале победил поляка Маттеуша Польски.
Бачков в финале встретится с англичанином Люком Маккормэком. Армянский спортсмен поборется за золотую медаль 24 июня, передает пресс-служба НОКА.
В 1/4 финала ЧЕ Бачков победил венгра Ричарда Ковача, а 19 июня он победил представителя Молдовы.
Самое значимое
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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