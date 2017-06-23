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Боксер Оганес Бачков вышел в финал ЧЕ

Боксер Оганес Бачков вышел в финал ЧЕ
23 июня 2017 - 18:05 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу представитель Армении Оганес Бачков (64 кг) вышел в финал.

Армянский боксер в полуфинале победил поляка Маттеуша Польски.

Бачков в финале встретится с англичанином Люком Маккормэком. Армянский спортсмен поборется за золотую медаль 24 июня, передает пресс-служба НОКА.

В 1/4 финала ЧЕ Бачков победил венгра Ричарда Ковача, а 19 июня он победил представителя Молдовы.

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