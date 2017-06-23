Северная Корея отрицает пытки американского студента

PanARMENIAN.Net - Правительство Северной Кореи отрицает, что подвергало пыткам 22-летнего Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США.

Пхеньян утверждает, что с ним обращались «в соответствии с международными правилами», и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном. Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи стало первой официальной реакцией на его смерть, пишет BBC.

В 2016 году северокорейский суд приговорил Уормбира, приехавшего в КНДР на новогодние праздники, к 15 годам тюрьмы за попытку украсть агитационный плакат из отеля. После 15 месяцев заключения - 13 июня 2017 года - американского студента в состоянии комы вернули на родину. Как заявили северокорейские власти, они освободили заключенного «из гуманистических соображений». Уормбир к этому моменту предположительно уже долгое время был в коме. Он умер в своем доме в Цинциннати, штат Огайо, 19 июня.

Семья Уормбира отказалась от вскрытия. По словам коронера, был проведен только внешний осмотр тела. В заявлении говорится, что «в данный момент не было сделано никаких выводов о причинах смерти Отто Уормбира». Родители Уормбира заявили, что молодой человек подвергся «ужасному мучительному обращению».

Северная Корея утверждает, что Уормбир заразился ботулизмом - редким заболеванием, которое вызывает паралич - вскоре после судебного процесса в марте 2016 года. Ему дали снотворное, и с тех пор он не выходил из комы. Однако команда докторов, которая лечила Отто в Цинциннати, заявила, что у молодого человека не было никаких признаков ботулизма.

По их мнению, он пострадал от «тяжелой неврологической травмы» неизвестного происхождения. Эта травма привела к обширной потере мозговой ткани. Уормбир мог открыть глаза, однако ни на что не реагировал.

Президент США Дональд Трамп осудил «жестокий режим» Северной Кореи.