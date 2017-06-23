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Месси в 5 раз признан лучшим игроком «Барселоны»

Месси в 5 раз признан лучшим игроком «Барселоны»
23 июня 2017 - 18:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом клуба сезона 2016/2017. Об этом сообщается на официальный сайте сине-гранатовых.

Месси удостоился этого признания в результате голосования членов жюри, представляющих каталонские СМИ. Процесс голосования проходил за ланчем на стадионе испанского гранда «Камп Ноу».

Месси признаётся лучшим футболистом «Барселоны» сезона уже в пятый раз за свою карьеру. Раньше он становился победителем по итогам сезонов 2009-2010, 2010-2011, 20012-2013 и 2014-2015 годов.

В сезоне 2016/2017 Месси сыграл в 34 матчах чемпионата Испании, став автором 37 голов и 10 результативных передач. Благодаря своим голам он также стал лучшим бомбардиром Примеры сезона. Кроме того, в составе своей команды он в финале розыгрыша Кубка страны со счётом 3:1 обыграл «Алавес», отметившись голом и голевой передачей.

Ссылки по теме:
Championat.com: Месси признан каталонскими СМИ лучшим игроком «Барселоны» сезона-2016/17
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