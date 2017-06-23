Новая версия Android может называться Oatmeal Cookie
23 июня 2017 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В исходном коде превью-версии Android O обнаружили многочисленные упоминания сокращения oc-dev, что можно расшифровать как Oatmeal Cookie — «овсяное печенье». К такому выводу пришли специалисты портала Myce, пишет Lenta.ru.
Разработчики называют каждую новую версию Android в честь десертов и сладостей. Так, в бета-версиях Android 7.0 фигурировало сокращение с одной буквой — n-dev, что означает Nougat. После публикации материала пользователи Twitter также заметили упоминание «овсяного печенья» на слайдах презентации Google I/O.
Ранее предполагалось, что Android 8.0 назовут в честь печенья Oreo. На это намекали и сами разработчики системы в соцсетях. Однако на данный момент название ОС держат в секрете.
Google представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Также был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений. Система выйдет осенью.
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