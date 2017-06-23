Ученые допустили существование второго Марса в Солнечной системе
23 июня 2017 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Астрономы из Аризонского университета допустили существование в Солнечной системе десятой планеты, по размерам и массе сравнимой с Марсом. Исследование направлено на публикацию в The Astronomical Journal.
Похожая на Марс планета располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы, находящейся за орбитой Нептуна и содержащей множество ледяных небесных тел, пишет Lenta.ru со ссылкой на New Scientist.
Проведенные учеными расчеты показывают, что десятая планета может быть удалена от Солнца на расстояние 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на восемь градусов. Небесное тело оказывает возмущение на известные объекты из пояса Койпера и, скорее всего, в древности находилось ближе к Солнцу.
В настоящее время в Солнечной системе официально насчитывается восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В январе 2016 года американские ученые обнаружили свидетельства существования девятой планеты, по своим характеристикам напоминающую Нептун, но удаленную от Солнца на расстояние 600-1200 астрономических единиц.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
Новая версия Android может называться Oatmeal Cookie Разработчики называют каждую новую версию Android в честь десертов и сладостей
Подозреваемого в наезде на прихожан лондонской мечети обвинили в терроризме В ночь на 19 июня 47-летний Осборн на арендованном грузовике протаранил группу прихожан, которые шли из мечети после вечерней молитвы.
Месси в 5 раз признан лучшим игроком «Барселоны» Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом клуба сезона 2016/2017. Об этом сообщается на официальный сайте сине-гранатовых.
Северная Корея отрицает пытки американского студента Пхеньян утверждает, что с ним обращались «в соответствии с международными правилами», и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном