Ученые назвали занятия физкультурой эффективным способом избавиться от усталости
23 июня 2017 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из Лондонского университета королевы Марии назвали эффективный способ избавиться от хронической усталости. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet, передает Lenta.ru.
Справиться с синдромом хронической усталости помогут регулярные занятия физкультурой, проводящиеся с умеренной интенсивностью.
К подобным выводам авторы пришли, наблюдая в течение 12 недель за состоянием здоровья 200 человек, которые, кроме медикаментозного лечения (лекарств от депрессии и бессонницы) занимались физической культурой.
По сравнению с контрольной группой, в которую входили 100 человек, состояние примерно 40 участников улучшилось.
Синдром хронической усталости связан c угнетением нервной системы, которое не пропадает даже после продолжительного отдыха.
Синдром хронической усталости распространен главным образом в развитых странах, поражает примерно семь человек из тысячи.
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