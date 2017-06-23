// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ученые назвали занятия физкультурой эффективным способом избавиться от усталости

Ученые назвали занятия физкультурой эффективным способом избавиться от усталости
23 июня 2017 - 18:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые из Лондонского университета королевы Марии назвали эффективный способ избавиться от хронической усталости. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet, передает Lenta.ru.

Справиться с синдромом хронической усталости помогут регулярные занятия физкультурой, проводящиеся с умеренной интенсивностью.

К подобным выводам авторы пришли, наблюдая в течение 12 недель за состоянием здоровья 200 человек, которые, кроме медикаментозного лечения (лекарств от депрессии и бессонницы) занимались физической культурой.

По сравнению с контрольной группой, в которую входили 100 человек, состояние примерно 40 участников улучшилось.

Синдром хронической усталости связан c угнетением нервной системы, которое не пропадает даже после продолжительного отдыха.

Синдром хронической усталости распространен главным образом в развитых странах, поражает примерно семь человек из тысячи.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Назван эффективный способ избавиться от усталости
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Македония временно сменит название для вступления в НАТО
Стрелок в Виргинии имел список подлежащих устранению конгрессменов США
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Новая версия Android может называться Oatmeal Cookie Разработчики называют каждую новую версию Android в честь десертов и сладостей
Подозреваемого в наезде на прихожан лондонской мечети обвинили в терроризме В ночь на 19 июня 47-летний Осборн на арендованном грузовике протаранил группу прихожан, которые шли из мечети после вечерней молитвы.
Месси в 5 раз признан лучшим игроком «Барселоны» Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом клуба сезона 2016/2017. Об этом сообщается на официальный сайте сине-гранатовых.
Северная Корея отрицает пытки американского студента Пхеньян утверждает, что с ним обращались «в соответствии с международными правилами», и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном