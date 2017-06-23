Ученые назвали занятия физкультурой эффективным способом избавиться от усталости

PanARMENIAN.Net - Ученые из Лондонского университета королевы Марии назвали эффективный способ избавиться от хронической усталости. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet, передает Lenta.ru.

Справиться с синдромом хронической усталости помогут регулярные занятия физкультурой, проводящиеся с умеренной интенсивностью.

К подобным выводам авторы пришли, наблюдая в течение 12 недель за состоянием здоровья 200 человек, которые, кроме медикаментозного лечения (лекарств от депрессии и бессонницы) занимались физической культурой.

По сравнению с контрольной группой, в которую входили 100 человек, состояние примерно 40 участников улучшилось.

Синдром хронической усталости связан c угнетением нервной системы, которое не пропадает даже после продолжительного отдыха.

Синдром хронической усталости распространен главным образом в развитых странах, поражает примерно семь человек из тысячи.