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Путин и Эрдоган обсудили строительство «Турецкого потока»

Путин и Эрдоган обсудили строительство «Турецкого потока»
23 июня 2017 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин, находясь на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, которое задействовано в строительстве газопровода «Турецкий поток», провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об том сообщили в пресс-службе московского Кремля.

Путин напомнил, что соглашение о строительстве «Турецкого потока» было подписано в 2016 году, и отметил более высокий, чем с другими странами, уровень взаимодействия России с Турцией.

Президент подчеркнул, что в 2018 году должна быть готова первая нитка газопровода, а в конце 2019 года — вторая. Находясь на судне, Путин дал старт процессу стыковки мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока».

Проект «Турецкий поток» был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены «Южного потока». Планировалось, что морской участок «Турецкого потока» будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях. По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе 2016 года переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина было решено возобновить работу по «Турецкому потоку», создать рабочую группу и дорожную карту.

Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части газопровода должна составить около 910 км, сухопутной части на турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта оценивалась в €11,4 млрд. Предполагается, что поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.

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