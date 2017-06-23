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Британский диджей случайно раскрыл имя Бэнкси в интервью

Британский диджей случайно раскрыл имя Бэнкси в интервью
23 июня 2017 - 19:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Британский драм-н-бэйс-музыкант Клиффорд Прайс, более известный как Голди, случайно раскрыл имя уличного художника Бэнкси.

Исполнитель дал интервью подкасту Distraction Pieces, во время которого речь зашла о творчестве Бэнкси. Прайс заметил, что люди пытаются заработать на рисунках художника.

«Напечатайте на футболки имя Бэнкси объемным шрифтом — и готово. Можно продавать. При всем уважении к Роберту. Думаю, он блестящий художник. Он перевернул мир искусства», — сказал музыкант, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Издание подчеркивает, что после этого Голди осекся и после паузы сменил тему. Отмечается, что, назвав Бэнкси Робертом, исполнитель косвенно подтвердил теорию о том, что за личностью художника скрывается Роберт Дель Ная, один из основателей британской трип-хоп-группы Massive Attack. Дель Ная был граффитистом перед тем, как заняться музыкой.

В апреле сообщалось, что жительница Израиля засняла Бэнкси за работой.

Первые граффити Бэнкси начали появляться в Бристоле в начале 1990-х годов. Роберт Дель Ная родился в этом городе. В 2016 году английский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки Бэнкси появлялись в местах гастролей Massive Attack.

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Lenta.ru: Музыкант случайно раскрыл имя Бэнкси в интервью
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