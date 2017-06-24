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На королеву Великобритании пожаловались за непристегнутый ремень

На королеву Великобритании пожаловались за непристегнутый ремень
24 июня 2017 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Бдительный гражданин Соединенного Королевства позвонил в службу 999, увидев, что королева Елизавета II ездит на заднем сидении автомобиля непристегнутой.

Впрочем, судя по всему, никаких штрафных санкций из-за нарушений правил дорожного движения британскую королеву все же не ждет, пишет Вести.ру со ссылкой на Metro.

Курьез ситуации заключается не только в том, что один из сограждан пожаловался на королеву представителям власти, но и в том, что автор «доноса» звонил не из Лондона, а из графства Западный Йоркшир. По всей видимости, британец увидел фотографию не пристегнутой Елизаветы II в Интернете.

Кроме того, звонивший обратился в службу 999, которая занимается исключительными экстренными случаями и не борется с мелкими нарушениями ПДД.

Согласно британским законам, езда без ремня карается штрафом в 500 фунтов. Впрочем, представители королевской семьи обладают определенной неприкосновенностью, на них это правило не распространяется.

Правительство отреагировало на это заявление словами о том, что согласно законодательству пассажир обязан пристегнуться во время езды на автомобиле, если там есть ремни безопасности. В пресс-службе подчеркнули, что королева тщательно следит не только за своей безопасностью, но и за тем, чтобы она бережно исполняла все законы своей страны.

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Vesti.ru: На Елизавету II настучали спасателям из-за непристегнутого ремня
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