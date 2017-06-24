В Армении перевернулся автобус с военнослужащими: 14 пострадавших
24 июня 2017 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В Гегаркуникской области Армении перевернулся автобус Министерства обороны страны. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян.
По его словам, авария произошла утром 24 июня. В результате случившегося пострадали 14 военнослужащих контрактной службы.
«Состояние одно из военных оценивается как тяжелое, он будет доставлен в больницу Еревана», - отметил Ованисян.
Согласно данным СМИ в автобусе находилось 30 военных-контрактников.
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Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что в армянской армии нет такого военнослужащего
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