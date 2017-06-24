Маркос Пизелли перешел в клуб из Саудовской Аравии
24 июня 2017 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении по футболу Маркос Пизелли будет выступать в новом сезоне в Саудовской Аравии. 32-летний aутболист подписал годичный контракт с клубом «Аль-Шабаб» с возможностью с продления, сообщает «Вестник Кавказа».
Предыдущим клубом Пизелли был греческий «Ксанти», в составе которого провел 10 матчей в местном чемпионате.
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Самое значимое
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
Подобное произошло впервые в истории армянских шахмат
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