Маркос Пизелли перешел в клуб из Саудовской Аравии

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении по футболу Маркос Пизелли будет выступать в новом сезоне в Саудовской Аравии. 32-летний aутболист подписал годичный контракт с клубом «Аль-Шабаб» с возможностью с продления, сообщает «Вестник Кавказа».

Предыдущим клубом Пизелли был греческий «Ксанти», в составе которого провел 10 матчей в местном чемпионате.

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