МВФ предоставил Армении кредитный транш в размере $21 млн
24 июня 2017 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Армении нового кредитного транша в размере около $21.6 млн. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, который расположен в столице США.
Как говорится в распространенном заявлении, Совет директоров Фонда завершил очередной, пятый по счету, обзор выполнения Ереваном условий программы кредитной поддержки, рассчитанной на три года. В результате было принято решение предоставить Армении означенный заем. В целом же программа, одобренная МВФ в начале марта 2014 года, предусматривает выделение Еревану порядка $111.6 млн.
Заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан заявил, что, «как ожидается, экономическая активность (в Армении) усилится в 2017 году и в среднесрочной перспективе».
«Однако сохраняются риски снижения (темпов экономического роста) и существенные структурные вызовы», - добавил он, передает ТАСС.
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«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
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