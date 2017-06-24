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МВФ предоставил Армении кредитный транш в размере $21 млн

МВФ предоставил Армении кредитный транш в размере $21 млн
24 июня 2017 - 11:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Армении нового кредитного транша в размере около $21.6 млн. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, который расположен в столице США.

Как говорится в распространенном заявлении, Совет директоров Фонда завершил очередной, пятый по счету, обзор выполнения Ереваном условий программы кредитной поддержки, рассчитанной на три года. В результате было принято решение предоставить Армении означенный заем. В целом же программа, одобренная МВФ в начале марта 2014 года, предусматривает выделение Еревану порядка $111.6 млн.

Заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан заявил, что, «как ожидается, экономическая активность (в Армении) усилится в 2017 году и в среднесрочной перспективе».

«Однако сохраняются риски снижения (темпов экономического роста) и существенные структурные вызовы», - добавил он, передает ТАСС.

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